„Krone“ bringt Sie zu Katy Perry in die Stadthalle

Es wird ganz schön bunt, wenn Katy Perry am 4. Juni mit ihrer „Witness“-Tour in der Wiener Stadthalle Station macht. Denn das „California Gurl“ schöpft aus dem ganz, ganz Vollen, um für ihre Fans ein unvergessliches Spektakel auf die Bühne zu zaubern. Gewinnen Sie 5 x 2 Tickets für die bunte Bombast-Show von Superstar Katy Perry am 4. 6. in der Wiener Stadthalle!