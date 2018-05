Steirische Baustellen ziehen Diebe „magisch“ an

Mehrere kuriose Diebstähle und Vandalenakte halten momentan die steirische Polizei auf Trab: Im Bezirk Leibnitz scheiterten Unbekannte, als sie einen Muldenkipper mitnehmen wollten an einer Böschung. Vandalen tobten sich in einer Kirche in Bruck aus, Kupferdiebe bedienten sich in Graz und ebenfalls in der Landeshauptstadt wurde in einem Tiefparterre bei einem Spital ein hochwertiger Kamerakopf gestohlen.