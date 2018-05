Petra Ott vergesellschaftet herrenlosen Kater

In Österreich gibt es nur wenige Tiercoaches, die sich auf Katzen spezialisiert haben, aber doppelt so viele Katzen wie Hunde. Dabei klagen viele Halter über Probleme im Zusammenleben mit ihren Stubentigern. Was würden Sie tun, wenn durch Ihre Nachbarschaft ein verwaister Freigänger streift, den keiner mehr haben möchte und der knapp vor dem Einzug ins Tierheim steht? Diese Frage stellte sich eine Tierfreundin - nach Abklärung der rechtlichen Rahmenbedingungen holte Sie sich zur Vergesellschaftung des Stubentigers mit ihren eigenen Haustieren kompetente Hilfe ins Haus - die Katzenflüsterin Petra Ott.