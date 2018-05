Weißhaidinger: Goldene Statue für den Traumrekord

Die erste Gelegenheit, bei der Diamond League zu glänzen, hat Weisshaidinger nächste Woche in Rom, wo am 31. Mai die komplette Weltklasse am Start ist. Ob da sein Traum, erstmals auch in der Königsklasse zu gewinnen, wahr werden kann, scheint bei dem Superfeld fast schier unmöglich. Aber nach einem vierten, dritten und zweiten Platz bei der Diamond League könnte heuer ein Sieg „passieren“. Auch für Paris (30. Juni) hat der 26-Jährige schon eine fixe Zusage. Vakant sind noch Starts in Oslo (7. Juni) und/oder Stockholm (10. Juni).