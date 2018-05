Mafia-Klage! Weltmeister soll sechs Jahre bekommen

Die Fans von Udinese und Juventus schlossen ihn in ihre Gebete ein, aber ein Engel ist Vincenzo Iaquinta wahrlich nicht. Der Weltmeister von 2006 sitzt auf der Anklagebank: Laut Staatsanwaltschaft war er in Waffengeschäfte der kalabrianischen Mafia ´ndrangheta verwickelt. Die Staatsanwaltschaft beantragte für ihn eine sechsjährige Gefängnisstrafe. Dem Vater des Fußballers werden sogar 19 Jahre Haft in Aussicht gestellt.