Serena Williams: Comeback bei French Open

Williams ist seit vergangenem September Mutter einer Tochter namens Alexis. Sie tut sich die neuerliche Rückkehr auf die Tour trotz ihrer so großen Erfolge hauptsächlich für eine Sache an: Die Jagd auf weitere Grand-Slam-Titel fortzusetzen. In erster Linie geht es ihr darum, den Allzeitrekord der Australierin Margaret Court (24 Titel) zu egalisieren und am liebsten mit Titel 25 zu übertreffen.