Wallach „Stürmer“ braucht unsere Hilfe

Unterstützer und Paten gesucht

"Wir helfen alle zusammen, um diesen finanziellen Aufwand abzudecken", so Heinz Pirker. "Aber wir können dies auf Dauer nicht alleine bewerkstelligen." Es werden daher Unterstützer gesucht, die mit einer Einzelspende oder mit einem regelmäßigen monatlichen Beitrag, also einer Futter-Patenschaft helfen, damit "Stürmer" seinen Lebensabend genießen kann. Interessenten können sich über die Facebook-Seite „Ein Pferd namens Stürmer“, per E-Mail an pferd.stuermer@gmx.at oder unter der Telefonnummer 0660/5464592 melden.