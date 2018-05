Tarantel in Haus entdeckt - und wieder ausgesetzt

„Es kann durchaus sein, dass es sich um eine Tarantel aus dem Süden Italiens oder um eine südrussische Artverwandte handelt, so genau ist das auf dem Foto nicht erkennbar“, erklärt Michael Mitic vom Haus des Meeres in Wien. Laut seinem Kurator Robert Riener sind einige andere Arten auch nach Österreich eingewandert. „Etwa die Gottesanbeterin, die im Seewinkel anzutreffen ist, die Dornfingerspinne oder die Wespenspinne“, so der Experte.