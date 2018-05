Top 7: Die besten Fisch-Lokale der Stadt

#2. Nautilus Fischrestaurant

Ebenfalls am Naschmarkt gelegen begeistert auch das Nautilus Fischresteraunt. Mittags locken köstliche und preiswerte Menüs in den schattigen Schanigarten, den geschützten Wintergarten oder das stilvolle Restaurant. Tipp: die Austern-Bar am Samstag! Zu Champagner, Prosecco oder prickelnden Weinen werden von 11 bis 16 Uhr feinste Fin de Claire-Austern gereicht.

Wo: 6., Naschmarkt 673

Web: www.nautilus-fischrestaurant.at/