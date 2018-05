Teenager verstümmeln sich bei Internet-Challenge

Bei dieser Challenge hält man sich den Deospray nah an die Haut und sprüht. Dabei entstehen teilweise Verletzungen und Löcher in der Haut - die User wundern sich darüber, was für Narben sie davon tragen. Diese Challenge tut sogar beim Zusehen weh und man fragt sich, WOZU die Teenies das machen. Es entstehen Wunden und es ist auf jeden fall kein Spaß - die Eltern sollten ihre Kinder davor warnen, wie auch das Mädchen in dem Video (siehe oben) erklärt.