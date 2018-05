EU-Mitgliedschaft nur für 45% der Österreicher gut

Österreicher an EU-Wahlen interessiert

Vorne liegen die Österreicher auch bei der Frage, ob die Mehrheit der Bevölkerung an den EU-Wahlen interessiert ist. Mit 60 Prozent belegen die Österreicher Rang vier hinter dem Spitzentrio Niederlande (70 Prozent), Irland (62 Prozent) und Malta (61 Prozent). Der EU-Durchschnitt beträgt 50 Prozent. Am Ende finden sich Tschechien (21 Prozent), Slowakei (30 Prozent) und Lettland (32 Prozent).