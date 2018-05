Seit 15 Jahren ohne Führerschein unterwegs

Seit nun 15 Jahren ist ein 38-Jähriger ohne Führerschein unterwegs. Der wurde ihm wegen diverser Alkoholdelikte abgenommen. Dienstagvormittag fiel er Beamten auf einem Parkplatz in Takern I auf. Unterwegs war er zwar mit dem Auto seiner Lebensgefährtin, doch auch diese will nichts vom Führerscheinentzug ihres Partners gewusst haben. Immerhin habe er ja einen rosa Schein in seiner Geldbörse mitgeführt. Dass es sich dabei nicht um das notwendige Dokument handelte, sei ihr nicht bewusst gewesen.