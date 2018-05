Polizist bei Kontrolle mit Flasche attackiert

Völlig aggressiv verhielt sich ein 30-Jähriger am Pfingstmontag an einer Bushaltestelle in Vöcklabruck. Bei der oberflächlichen Personen- und Taschenkontrolle, warf der Mann plötzlich eine volle 1,5-Liter-Petflasche in Richtung eines Polizisten. Der Gegenstand verfehlte nur knapp den Kopf des Beamten, weil dieser durch seine rasche Reaktion ausweichen konnte.