Neymar-Wechsel zu Real? Jetzt äußert sich Ronaldo

Wenige Tage vor dem Champions-League-Endspiel wird PSG-Ausnahmekönner Neymar wieder intensiv mit Real Madrid in Verbindung gebracht. „Hier spricht man immer über Spieler. Ich bin seit acht Jahren hier und man spricht immer über 50 Spieler, die kommen werden - und am Ende kommt niemand. Am Ende bleiben wir immer dieselben“, so Ronaldo gegenüber dem spanischen TV zu den Spekulationen.