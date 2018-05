Regierungspläne für Kassen spalten Oberösterreich

Grüne: “Zwangsfusion ist keine Reform„

Die grüne Gesundheitssprecherin Ulrike Schwarz sieht in der Fusion „keine Reform, sondern eine Gefahr für unser Gesundheitswesen“. Sie argumentiert das so: „Dieser Zentralismus hat selbstverständlich negative Folgen für Oberösterreich. So gehen Sondervereinbarungen und die Abstimmung auf regionale Notwendigkeiten verloren: Etwa die Abschaffung der Chefarztpflicht für Medikamente, der hausärztliche Notdienst in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz (finanziert von GKK und Land) zur Entlastung der HausärztInnen.“ „Kooperation war in Oberösterreich bisher extrem wichtig. Die Zusammenarbeit zwischen Gebietskrankenkasse, Ärztekammer und der Gesundheitspolitik ist eng und erfolgreich. Das ist nun akut gefährdet“, betont Schwarz überdies.