Salzburg rüstet auf: Prevljak kehrt zurück!

Der FC Red Bull Salzburg holte den Shooting-Star der laufenden Saison Smail Prevljak in sein Boot zurück. Der Meister verlängerte den Vertrag des Bosniaken um vier Jahre. Der 23-Jährige spielte in diesem Jahr beim SV Mattersburg (im Video das Spiel der beiden Mannschaften) und lieferte eine Top-Leistung: In 35 Pflichtspielen erzielte er 18 Tore.