Vor 30-Meter-Absturz: Lenker springt aus Lkw

Schwierige Bergung folgt erst

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die schwierige Bergung des Lkw wird laut Polizei erst in den kommenden Tagen erfolgen. Im Einsatz standen am Dienstag die Feuerwehren Kramsach und Münster mit sechs Fahrzeugen und 48 Florianijüngern, das Rote Kreuz sowie die Bergrettung mit zwei Fahrzeugen und zwölf Helfern.