Linz: Betrugsprozess wegen 2,4 Millionen Euro

Verdächtige seit 5 Monaten in U-Haft

Mitte Dezember wurde die Verdächtige in Haft genommen, ihre Buchhaltung akribisch durchforstet. Es stellte sich schließlich heraus, dass sie vom Land OÖ 750.000 Euro betrügerisch erbeutet hat, 1.650.000 € soll sie durch falsche Leistungsverrechnungen veruntreut haben. Eine Million Euro überwies die Vereins-Obfrau, die selbst im Rollstuhl sitzt, laut Anklage direkt an Online-Wettanbieter, bei denen sie regelmäßig zockte, 650.000 Euro hatte sie auf ihre verschiedenen privaten Konten überwiesen, bezahlte damit Haftpflichtversicherungen und andere Rechnungen.