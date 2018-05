Kritik in Jennersdorf: Störche sind umgezogen

Nun ist es wohl traurige Gewissheit: In der Stadtgemeinde Jennersdorf wird es heuer keinen Storchen-Nachwuchs geben. „Der monatelange Stillstand beim Um- und Neubau nebenan beziehungsweise die Dacharbeiten inklusive Kran just zu dem Zeitpunkt, als die Störche mehrfach das Nest auf dem Gebäude der Arche sondierten, haben sie zumindest für dieses Jahr vertrieben“, so der aufmerksame Beobachter Michael Schmidt. Die Tiere dürften wohl weitergezogen sein...