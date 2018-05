Pilz: Ohne ihn geht es nicht, mit ihm auch nicht

Ich bin weg - ich bin schon wieder da

Nun ist er also wieder da - allerdings mit einem Haken: Für Peter Pilz‘ Rückkehr müsste einer der Abgeordneten der Liste Pilz für das Polit-Urgestein im Parlament Platz machen. Nach seiner Ankündigung des Rücktritts im letzten Herbst war Martha Bißmann an seine Stelle nachgerückt. Reine „Platzhalterin“ möchte sie aber laut eigenen Angaben allerdings keine sein, auch sonst bietet derzeit keiner der infrage Kommenden dem Listengründer freiwillig seinen Platz im Hohen Haus an - zu prestigeträchtig (und gut bezahlt) ist die Position des Abgeordneten.