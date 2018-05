Nach 24 Jahren fährt wieder ein „echter“ Monegasse

Seit dem 8. Lebensjahr fährt er Kart, mischte dort sofort die Szene auf und musste sich 2013 in der WM nur dem heutigen Red-Bull-Jungstar Max Verstappen geschlagen geben. 2014 wechselte er in die Formel-Szene, wurde 2015 Vierter der Formel 3-EM und gewann danach jeweils auf Anhieb 2016 die GP3 und im Vorjahr die Formel 2. Kein Wunder, dass Leclerc, mittlerweile Ferrari-Junior, blitzartig in der Formel 1 landete und im März 2018 in Melbourne in der Königsklasse debütierte.