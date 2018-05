Williams spielt Hauptrolle in Abtreibungsdrama

Die vierfach Oscar-nominierte US-Schauspielerin Michelle Williams (37, „Brokeback Mountain“, „Manchester by the Sea“) will die Hauptrolle in einem Abtreibungsdrama übernehmen. Wie die Branchenportale „Variety“ und „Deadline.com“ am Dienstag berichteten, soll die US-Regisseurin Kimberly Peirce den Film „This is Jane“ im Auftrag der Amazon Studios inszenieren.