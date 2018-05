ManUnited: Titellos, aber wertvollster Fußballklub

Laut dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG ist Manchester United der wertvollste Fußballklub der Welt. In der aktuellen KPMG-Studie führt der englische Rekordmeister, der auf 3,3 Milliarden Euro taxiert wurde, die Liste klar vor Real Madrid (2,9 Mrd.) und dem FC Barcelona (2,8 Mrd.) an. Der Klub von Starcoach Jose Mourinho blieb in dieser Saison ohne Titel.