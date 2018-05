BVB holt zum Stöger-Abschied Remis in Los Angeles

Peter Stöger hat in seinem letzten Spiel als Trainer von Borussia Dortmund ein 1:1 erreicht. Beim Testmatch gegen den MLS-Vertreter Los Angeles FC glich Maximilian Philipp (87.) spät für den BVB aus. Mit dem Spiel wurde das Bank of California Stadium in der kalifornischen Metropole eingeweiht, das hauptsächlich für Fußballspiele ausgelegt ist und dem neuen Klub künftig als Heimstätte dient.