Paukenschlag! Ex-Bayern-Trainer wird Napoli-Coach

Der Name des Ex-Bayern- und Ex-Real-Trainers Carlo Ancelotti wurde bisher vor allem mit der italienischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Jetzt aber, nach der Entscheidung des Verbandes zugunsten Roberto Mancinis, ist der Weg für Napoli frei. Das Klima zwischen der Neapolitaner Klubführung und Erfolgstrainer Maurizio Sarri verschlechterte sich deutlich in der letzten Zeit.