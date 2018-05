Tag der Amtseinführung wurde fixiert

Der Tag der Amtseinführung von Bischof Alois Schwarz als 18. Bischof der Diözese St. Pölten ist fixiert: Das Domkapitel lädt am Sonntag, dem 1. Juli, zur feierlichen Liturgie in die Kathedrale, den Dom von St. Pölten. Der Ordinariatskanzler wird dem versammelten Domkapitel die päpstliche Ernennungsbulle vorzeigen, die in deutscher Übersetzung verlesen wird.