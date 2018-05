Pfingsten: Die einen standen, die anderen rasten

Brennerautobahn, Fernpass und Co. - die üblichen Tiroler Stau-Hotspots waren am Pfingstwochenende wieder Dauerthema in den heimischen Verkehrsnachrichten. Los ging es bereits am Freitag Nachmittag - schon da gab es etwa Verzögerungen bei der Mautstelle Schönberg. Und das obwohl alle 13 Spuren in Richtung Süden geöffnet waren. Der wahre Ansturm folgte aber erst am Samstag. Der Stau auf der A13 reichte am Vormittag teilweise bis auf die A12 Inntalautobahn bei Völs/Kranebitten bzw. Hall zurück. Und auf der B179 gab es einmal mehr die ohnehin schon gewohnten Blockabfertigungen vor dem Füssener Tunnel auf deutscher Seite und folglich vor dem Lermooser Tunnel. Am Sonntag und Montag ging es trotz vieler Ausflügler vergleichsweise ruhiger zu.