Weißhaidinger: Zweiter der Weltjahresbestenliste

Diskusscheibe zu leicht

Dies muss korrekt sein, weil Dacres, U18-Weltmeister von 2011 und U20-Weltmeister von 2012, in Kingston bestätigt hat, dass seine Diskusscheibe beim „King of the Ring“-Meeting an der Excelsior High School statt der erlaubten 2,00 kg nur 1,998 kg gewogen habe. Paul Reid im „Jamaica Observer“ und Alfons Juck in seinem Leichtathletik-Nachrichtendienst EME-news haben auf die entsprechende Facebook-Eintragung von Dacres aufmerksam gemacht: „Der Diskus wog nur 1,998 kg, deshalb ist dies ein Ergebnis, das wir nicht anerkannt haben wollen. Ich ziehe die 69,83 m als nationalen Rekord zurück.“ Die fehlenden 2 Gramm scheinen zwar lächerlich gering, aber Regel 187 des Leichtathletik-Weltverbandes schreibt eben 2,000 kg vor. Damit sind wieder Dacres‘ 68,88 m aus dem Vorjahr Jamaika-Rekord.