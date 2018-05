Nervenkitzel pur: Plätze der Geisterstadt Wien

Mitten in dem Alltagstrouble gibt es einige Gebäude, die aus dem Boden ragen und eine Leere widerspiegeln. So auch im 19. Bezirk in dem früheren Kurier-Gebäude. Von außen sieht es aus wie ein riesiges Geistergebäude - einige Wiener haben sich hineingetraut und ihre Eindrücke festgehalten. Nicht nachmachen!