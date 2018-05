Cristiano Ronaldo: „Wir sind die Besseren!“

Zidane lobt Klopp

Real-Coach Zinedine Zidane zeigte sich voll des Lobes für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (siehe Video oben). „Persönlich kenne ich ihn nicht, ich habe nie mit ihm gesprochen. Aber ich kenne seine Arbeit. Er ist ein großartiger Trainer“, so der Franzose. „Was er zurzeit in Liverpool zustande bringt, nicht nur in der Champions League, auch in der Premier League, Respekt!“