Risiko-Kraxler werden künftig zur Kasse gebeten

Novelle Sicherheitspolizeigesetz

Aber nach der Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes dürfen jene, die grob fahrlässig handeln und damit einen Hilfseinsatz auslösen, zur Kasse gebeten werden. Da wird’s sicher einige Grenzfälle geben, aber etwa jene Tschechen, die bei Schlechtwetter in den Klettersteig in Hallstatt eingestiegen waren oder eine Truppe Wanderer, die vom Hüttenwirt auf das aufziehende Gewitter hingewiesen worden war, dennoch weiterging und prompt in Not geriet, bekommen künftig eine Rechnung.