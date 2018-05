Beamte ließen Auftrag für Verkehrsprojekt liegen

Wechsel der Baudirektion-Leitung

Der Auftrag für eine Belastbarkeits-Überprüfung wurde schlichtweg links liegenlassen. „Es gibt Protokolle, wo erklärt wurde, dass es in die andere Richtung geht“, ist SP-Verkehrsstadtrat Klaus Hoflehner (SP) sauer. Er hat den Beamten vertraut. Die Schlamperei könnte auch dem Wechsel in der Führungsebene geschuldet sein. Langzeit-Baudirektor Karl Pany ging im Frühjahr in Pension.