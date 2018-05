Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand

Großalarm um kurz vor 1 Uhr früh im oberösterreichischen Kirchdorf an der Krems: In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Weberstraße brannte es. Die Feuerwehr musste vier eingeschlossene Mieter über das Fenster retten. Insgesamt brachte das Rote Kreuz sieben Personen - unter ihnen einen Feuerwehrmann - mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.