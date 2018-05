Flüchtlingsmädchen wurde von Polizist getötet

Als der Schuss fiel, saß das Kind in in einem Kleinbus mit Flüchtlingen, der sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte. Die Staatsanwaltschaft behielt es sich laut De La Serna bis zur abschließenden Prüfung aller vorliegenden Informationen vor, Anklage gegen den Schützen zu erheben. Sie gehe allerdings von einem „tragischen Fall“ aus: „Der Polizist, der den Schuss abgab, ist am Boden zerstört“, sagte der Staatsanwalt. „Er hat das niemals gewollt.“