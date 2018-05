Ohne Harrison Ford bleibt Han Solo ohne Charme!

Ein junger Han Solo gerät, wie nicht anders zu erwarten, in der Unterwelt des Planeten in Schwierigkeiten und will gemeinsam mit seiner großen Liebe, Qi‘Ra (Emilia Clarke, Daenerys in „Game of Thrones“) in die Weiten des Weltalls flüchten. Doch nur einem der beiden gelingt die Flucht. Vom Regen in die Traue landet Han schließlich bei den Truppen des Imperiums.