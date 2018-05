Automatische Sperre: Frau kam nicht mehr aus Auto

Wegen der automatischen Verriegelung ist eine 37-jährige Frau in Wien-Favoriten am Montag in einem Auto eingeschlossen gewesen. Laut Polizei war sie am Sonntag mit ihrem Lebensgefährten in Streit geraten und hatte einen Freund ersucht, sie abzuholen. Der 27-Jährige erfüllte ihr Ansinnen und gestattete ihr, die Nacht auf der Rückbank seines Wagens zu verbringen. Den Pkw ließ er unversperrt. Der Plan war gut, die Ausführung schlecht. Denn der Autobesitzer hatte die Rechnung ohne die automatische Verriegelung des Wagens gemacht.