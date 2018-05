Schwan am Pichlinger See spurlos verschwunden!

Schlauchboot um 8 Uhr früh beobachtet

Und da auch das Schilf rundherum nicht plattgetreten ist, vermutet die Frau, dass jemand vom Wasser aus die Schwanendame „mitgenommen“ hat. Was auch ihre Beobachtung erklären könnte: „Montag um 8 Uhr früh waren zwei Personen in einem blauen Schlauchboot unterwegs. Völlig ungewöhnlich um diese Uhrzeit“, so Wirth. Weil auch für Freundin Helga Schat nach stundenlanger, vergeblicher Suche - sogar mit Hilfe der Linz AG - eigentlich nur ein Mensch für das Verschwinden des Tieres verantwortlich sein kann, ist die Pensionistin völlig verzweifelt und fragt sich: „In was für einer Welt leben wir, in der Menschen zu so etwas fähig sind?“