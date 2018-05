Auf Tauchstation mit Barceló

„Es ist als würden sie dir, wie beim Tauchen mitten ins Gesicht starren. Malen und Tauchen ist für mich ohnehin vergleichbar. Bei beiden schwebe ich in völliger Stille im horizontalen Raum, in den Tiefen des Meeres, verharre ich für einen Moment, bis ich komplett in die Welt des Ozeans bzw. jener des Malprozesses eintauche“, verrät Barceló, der in Felanitx auf Mallorca, in einer von Klippen und Höhlen geprägten Landschaft aufwuchs und seither von der See und Unterwasserwelt fasziniert ist. Das diese in seinen Werken lebendig und stimmungsvoll wirkt, liegt am pastosen Farbauftrag. Er lässt die Blau- und Weißtöne extrem plastisch wirken, sie aus der Leinwand sogar heraustreten und verbindet so die Elemente Wasser und Luft miteinander. „Die sich stets verändernden Formen des Meeres und Wolken werden mit weichen Bewegungen erfasst, die jede definierte Kontur verwischen lassen“.