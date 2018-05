Assistentin (26) griff bei Zahngold zu

Als gelernte Zahnarztassistentin wusste eine in Tirol lebende Kroatin nur allzu gut, dass sich in den unscheinbaren Spendenboxen mit der Aufschrift „Kinderkrebshilfe“ wertvolles Zahngold befindet. In vier Praxen griff die 26-Jährige beim angeblichen Schnuppern frech zu. Nun stand sie dafür am Innsbrucker Landesgericht.