Verirrte Graugans vor dem Straßentod bewahrt

„Ich bin gerade von der Tankstelle in Pöckstein weggefahren, da sehe ich plötzlich eine große Gans in Richtung Brücke watscheln. Die Autos und Motorräder rasen dort mit 100 Sachen dahin. Ich bin sofort an den Rand gefahren und habe sie weggelockt und sicher zur Gurk geleitet“, erzählt Alfred Ettinger. Der 65-jährige Pensionist hat einen besonderen Bezug zu den Tieren der Lüfte, denn er ist selbst 30 Jahre lang mit Paragleiter und Motorflieger im Kärntner Luftraum unterwegs gewesen. „Einmal ist sogar ein Steinadler bei mir vorbeigeflogen.“