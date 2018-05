Israel setzt als erstes Land die F-35 im Kampf ein

„Wir haben als erstes Land der Welt F-35-Flugzeuge unter Kampfbedingungen bei Zielangriffen eingesetzt“, verkündete Norkin in einer Konferenz vor Kollegen aus 20 Ländern stolz. Dem Offizier zufolge sei die F-35 beim jüngsten Luftangriff in Syrien nicht zum Einsatz gekommen, es habe aber bereits zwei Einsätze der Kampfflugzeuge „an zwei verschiedenen Fronten“ gegeben, so der ranghohe Militär.