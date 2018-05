Teure Geräte aus Fitnessstudio gestohlen

Das Pfingstwochenende nutzten unbekannte Täter in Gleisdorf, um in ein Beauty- und Fitnessstudio in der Bindergasse einzubrechen. Die Beute: Mehrere elektronische Geräte, darunter auch welche zum Trainieren und Stimulieren der Muskeln. Außerdem brachen die derzeit noch Unbekannten einen Möbeltresor und eine Handkasse auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der durch den Einbruch entstandene Schaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Polizei Gleisdorf bittet um Hinweise an die Nummer 059133/6264.