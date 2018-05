Dominic Thiem spaziert ins Lyon-Viertelfinale

Dominic Thiem steht beim ATP-Turnier in Lyon im Viertelfinale. Der an Nummer eins gesetzte Niederösterreicher setzte sich am Dienstagabend in seinem Auftaktmatch gegen den Spanier Roberto Carballes Baena klar mit 6:2, 6:4 durch und war dabei nie gefährdet. Im Viertelfinale wartet Guillermo Garica-Lopez auf Thiem. Der Spanier hatte sich gegen den Franzosen Calvin Hemery mit 7:6(4), 6:3 durchgesetzt.