Altach trennt sich von Trainer Klaus Schmidt

In der Meisterschaft hielt man nach der ersten Runde die Tabellenführung, dann ging es jedoch tendenziell bergab. Die Mannschaft, die mit Stürmer Nicolas Ngamaleu Ende August einen ihrer wichtigsten Spieler verlor, konnte nicht mehr an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Nach der 21. Runde kam Altach nicht mehr über Rang acht hinaus. Schmidt war vom Erste-Liga-Vertreter Blau-Weiß Linz zum Klub gestoßen. Altach war seine erste "echte“ Station im Fußball-Oberhaus, nachdem er in der Saison 2007/08 als Interimscoach bei Austria Kärnten eingesprungen war. Als Co-Trainer hatte er u.a. beim GAK und in Wiener Neustadt gearbeitet.