Messer-Attacke: Festnahme und Not-OP

Dienstagmittag in der Bayerhamerstraße in Salzburg-Schallmoos: Blutspuren zeugten vom Streit zwischen zwei Syrern Stunden zuvor. Einer stach dabei seinem Kontrahenten in den Bauch. Trotz Wunde konnte das Opfer den Hinweis zur Festnahme des Angreifers geben. Motiv dürften Geldschulden gewesen sein, die Tatwaffe wurde nicht gefunden.