Die Games im Juni: Von Bleifuß bis Brachiosaurus

Konsoleros können am 7. Juni auf der Nintendo Switch Retro-Luft schnuppern. In „Flashback 25th Anniversary“ können sie zum Budgetpreis den Klassiker „Flashback“ neu erleben. In dem Game, das manche Spieler noch aus SNES- und Mega-Drive-Zeiten kennen, steuert man einen Mann ohne Erinnerung in 2D über einen fremden Planeten.