Offensive gegen Schlaglöcher startet

Mit zusätzlichen Mitteln will man jetzt gegen die Missstände vorgehen. „Insgesamt haben wir aktuell rund zwölf Millionen in das Straßennetz investiert“, erklärt der neue Straßenbaureferent Martin Gruber. Unter anderem werden die Seebach Brücke in Villach sowie die teilweise abgerutschte Guggenberg Straße in Hermagor saniert. Weiters geplant sind in den kommenden Monaten Arbeiten an der Kreuzner Straße bei Paternion, an der B 78 Obdacher Straße (Reichenfels), der Amlacher Straße, der Turnersee Straße, der Seeberg Straße und der Klippitztörl Straße.