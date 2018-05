Ciao, Sonja! Maturantin ist beste „Italienerin“

529 oö. Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren hatten sich intensiv für den AHS-Fremdsprachenwettbewerb vorbereitet, hundert davon schafften es in die Endrunde. Beim Finale im Linzer WIFI traten je drei Jugendliche in den Fächern Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch an.