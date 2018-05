Tor aufgebrochen und auf Firmengelände bedient

In der Zeit zwischen 19. Mai 2018, 20.30 Uhr und 21. Mai 2018, 20.45 Uhr, brachen die Unbekannten das Zufahrtstor zu einem Firmengelände in Oberaich auf und gelangten so aus das Firmenareal. Dort brachen sie einen Schuppen auf und stahlen einen Rüttelstampfer, einen Hydraulikhammer sowie mehrere Baggerschaufeln und flüchteten, vermutlich mit einem Kleintransporter, in unbekannte Richtung.