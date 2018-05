Conte will Italien aus Krise führen - und stolpert

Die Fünf-Sterne-Bewegung, der Conte nahesteht, reagierte kritisch auf den Bericht der Tageszeitung. Die Gruppierung betonte, dass der Jurist in seinem Lebenslauf keineswegs behauptet hatte, an der New York University ein Masterstudium besucht zu haben. „Wie jeder andere Akademiker war Conte im Ausland, um sein juristisches Englisch zu verbessern“, so die Bewegung in einer Presseaussendung.